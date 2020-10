Autolesionismo | lo pratica un adolescente su 5 | “uno stato di narcosi che ci illude di stare meglio”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) In Italia si stima che il fenomeno dell’riguardi il 20% degli adolescenti (un giovane su 5), in particolare ragazze. Un dato appena inferiore alla percentuale europea, che sale al 27,6% (oltre un ragazzo su 4). A diffondere le cifre del fenomeno, all’interno del quale lapiù diffusa è il ‘cutting‘, il tagliarsi, è uno studio internazionale pubblicato nel 2019 sul Journal of Child Psychology and Psychiatry. Si tratta di un comportamento compulsivo, come il gioco d’azzardo o il sesso sfrenato, che insieme al fumo e alle droghe sono “surrogati del bene, situazioni nelle quali non sperimentiamo un benessere, ma solo un momentaneo eccitamento emotivo che produce unodiche cidi...