Anticipazioni Una Vita, 13 ottobre 2020: la farsa di Felipe

Puntata martedì 13 ottobre 2020 – La confessione di Felipe: l'avvocato di Acacias ha capito di essere innamorato di Marcia e le ha dichiarato i suoi sentimenti. La domestica però a questo punto gli dice chiaramente di provare molta gelosia nei confronti della Salmeron. Ma Felipe a questo punto le confessa che la sua è una recita e che non prova nulla per Genoveva, ma dietro al suo comportamento c'è un piano ben preciso. Intanto Ursula ha saputo dell'investimento fatto da Ramon ed è corsa a riferire tutto a Bryce.

Puntata Una Vita di ieri Lunedì 12 ottobre 2020 – I sospetti di Ursula: come ormai è noto Ursula è una donna molto scaltra e se occorre, disposta a tutto che ora presta ...

