Ambiente, ENEA: “Nuove tecnologie per la difesa delle dune costiere” (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sensori ad alta risoluzione, algoritmi e tecnologie di telerilevamento per la difesa e la conservazione delle coste italiane a rischio erosione. Questi gli strumenti innovativi che Ispra, Cnr, ENEA e Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia mettono in campo per il monitoraggio delle dune costiere e dei fondali marini. Nuove tecnologie – spiega ENEA in una nota – che combinano tecniche di osservazione da remoto, basate su dati acquisiti da sensori aerei ad alta risoluzione (Lidar) e iperspettrali, e misure sul luogo per la calibrazione dei dati acquisiti. I risultati dell’utilizzo di queste tecnologie sono contenuti in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale “Remote ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sensori ad alta risoluzione, algoritmi edi telerilevamento per lae la conservazionecoste italiane a rischio erosione. Questi gli strumenti innovativi che Ispra, Cnr,e Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia mettono in campo per il monitoraggiocostiere e dei fondali marini. Nuove– spiegain una nota – che combinano tecniche di osservazione da remoto, basate su dati acquisiti da sensori aerei ad alta risoluzione (Lidar) e iperspettrali, e misure sul luogo per la calibrazione dei dati acquisiti. I risultati dell’utilizzo di questesono contenuti in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale “Remote ...

Nuove tecnologie – spiega Enea in una nota – che combinano tecniche di osservazione ... che scarseggia sempre di più lungo i litorali. Offrono, inoltre, un ambiente turistico e ricreativo per i ...

Comportamenti energetici domestici, rapporto contraddittorio tra gli italiani e la sostenibilità

Dal report di Enea emerge la contraddizione tra gli atteggiamenti della popolazione italiana: chiede più leggi restrittive ma non è pronta ad adottare azioni individuali concrete ...

