Aldo Biscardi | l’8 ottobre 2017 si spegneva l’inventore del Processo del Lunedì che rivoluzionò il calcio in Tv

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L’8se ne andava all’età di 86 anni (a poco più di un mese dal suo 87° compleanno), volto storico del giornalismo sportivo italiano, ma soprattutto pioniere di una formula completamente innovativa di parlare diin televisione. Nato a Larino (provincia di Campobasso) il 26 novembre 1930, il conduttore raggiunse la popolarità quando lanciò nel 1980 il suodel Lunedì, una trasmissione che, forte delle sue innovazioni, fin da subito divenne una delle più seguite dagli appassionati di sport. Per la prima volta nella storia, infatti, si affrontavano le vicende calcistiche come se si trattasse di una modalità processuale, con l’ausilio della moviola per analizzare gli episodi ...