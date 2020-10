Al Bano e Loredana Lecciso si sono sposati? Ecco tutta la verità (Di giovedì 8 ottobre 2020) A quanto pare Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero già sposati da tempo. E la conferma arriva proprio dal cantante pugliese. Fonte Instagram – @LoredanaLecciso Durante il lockdown aveva fatto scalpore la notizia riguardante il fatto che Loredana Lecciso e Al Bano fossero tornati insieme. Dopo qualche anno di separazione, i due hanno deciso di riprovarci e adesso sono di nuovo in grande sintonia. Molti loro fan e vari giornali di gossip, vedendoli così felici, hanno fatto circolare la notizia che fossero in procinto di sposarsi. Probabilmente i due si sono riavvicinati anche grazie ai due figli e in particolare per Jasmine che di recente ha fatto il suo debutto ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) A quanto pare Alsarebbero giàda tempo. E la conferma arriva proprio dal cantante pugliese. Fonte Instagram – @Durante il lockdown aveva fatto scalpore la notizia riguardante il fatto chee Alfossero tornati insieme. Dopo qualche anno di separazione, i due hanno deciso di riprovarci e adessodi nuovo in grande sintonia. Molti loro fan e vari giornali di gossip, vedendoli così felici, hanno fatto circolare la notizia che fossero in procinto di sposarsi. Probabilmente i due siriavvicinati anche grazie ai due figli e in particolare per Jasmine che di recente ha fatto il suo debutto ...

