Zingaretti lascia il Lazio, ma è una balla delle Destre. Un intervento del governatore scambiato per l’addio alla Regione. Era un modo per dire no a un ministero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri, nel primo pomeriggio, le agenzie riportavano una strana dichiarazione, rilasciata a margine della presentazione del V rapporto “Mafie nel Lazio” – tenutosi in una villa sequestrata ai Casamonica a Roma -, dal governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti: “In questi mesi ho onorato un doppio impegno, quello di presidente della Regione e di leader nazionale e oggi avverto un po’ il peso e la fatica di un doppio ruolo, soprattutto nel momento del Covid, che richiederà una presenza e che sarà costante. L’impegno di leader nella fase che abbiamo davanti sarà importante, ricca di discussione politica, di sostegno al governo, di rigore ma troveremo una risposta anche a questa situazione che è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri, nel primo pomeriggio, le agenzie riportavano una strana dichiarazione, rita a margine della presentazione del V rapporto “Mafie nel” – tenutosi in una villa sequestrata ai Casamonica a Roma -, daldele segretario nazionale del Pd Nicola: “In questi mesi ho onorato un doppio impegno, quello di presidente dellae di leader nazionale e oggi avverto un po’ il peso e la fatica di un doppio ruolo, soprattutto nel momento del Covid, che richiederà una presenza e che sarà costante. L’impegno di leader nella fase che abbiamo davanti sarà importante, ricca di discussione politica, di sostegno al governo, di rigore ma troveremo una risposta anche a questa situazione che è ...

1962Grazia : #fuoridalcoro la trenta che lascia 10 giorni in mare i clandestini xche si votava in Umbria va bene secondo gli inq… - alebot75 : @AttilioGigli @Gigadesires @repubblica Zingaretti non sa neanche oggi di stare al mondo, lascia perdere va.... - vincenz88132159 : @SecolodItalia1 La stessa provocazione di quando hai acquistate i 14 milioni di mascherine? Zingaretti lascia stare… - 2010pdv : @bagutti75 @duxfightdemon Miopia e partigianeria Non stanno morendo solo 4 vecchi Si ammalano persone sempre più gi… - agodandaniela : @ilfoglio_it @claudiocerasa insomma.. lui,zingaretti lascia fare.. ma deluca ed emiliano sono ..peronisti -