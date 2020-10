Viaggi | dove stanno andando gli italiani in ottobre

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Momento nostalgia: l'anno scorso, di questi tempi, la consuetudine era un weekend all'estero. La movida di Barcellona, il romanticismo di Parigi, le spiagge calde di Sharm el Sheikh rappresentavano tentazioni parecchio gradite per sfuggire alla routine della settimana. Ora che per il picco di casi di coronavirus è poco consigliabile visitare la Francia e la Spagna, né ci si può allontanare per turismo fuori dai confini dell'Unione Europea (salvo rarissime eccezioni), la domanda si adegua alle circostanze.Chi non si vuole fermare, chi sente comunque il bisogno di evadere, lo fa scegliendo soprattutto l'Italia. Adel 2019, dodici mesi fa, succedeva giusto 3 volte su 10. Con la Sicilia che la fa da padrona, superando il 15 per cento delle prenotazioni complessive dei voli aerei (per la precisione il 15,8 per cento), con Catania e Palermo capaci ...