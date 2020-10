Vaccino antinfluenzale, dosi carenti e attese lunghissime. Rischio dei più fragili di rimanere scoperti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Menomale che dicono che l’Italia rappresenti un modello da seguire nella gestione dell’emergenza e che con l’autunno dovevamo essere pronti per l’arrivo di una potenziale seconda ondata. Se questo vuol dire essere pronti… Le liste di attesa sono infinite e le dosi sono carenti. Fare il Vaccino antinfluenzale quest’anno è “più complicato che mai”, riferisce affaritaliani.it. Quella che Repubblica definisce come una “delicatissima operazione sanitaria, che deve proteggere il maggior numero possibile di persone dalla malattia stagionale e che è partita da solo un paio di giorni in alcune Regioni”, ha una lunga serie di problemi a livello organizzativo. “Già adesso vengono presi appuntamenti per fare l’iniezione a ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Menomale che dicono che l’Italia rappresenti un modello da seguire nella gestione dell’emergenza e che con l’autunno dovevamo essere pronti per l’arrivo di una potenziale seconda ondata. Se questo vuol dire essere pronti… Le liste di attesa sono infinite e lesono. Fare ilquest’anno è “più complicato che mai”, riferisce affaritaliani.it. Quella che Repubblica definisce come una “delicatissima operazione sanitaria, che deve proteggere il maggior numero possibile di persone dalla malattia stagionale e che è partita da solo un paio di giorni in alcune Regioni”, ha una lunga serie di problemi a livello organizzativo. “Già adesso vengono presi appuntamenti per fare l’iniezione a ...

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - lucianonobili : Non sono riusciti neanche a procurarsi le dosi di vaccino antinfluenzale per anziani e bambini, in un momento in cu… - tirandrea : RT @giorgio_gori: Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima gara, la… - darioconte66 : RT @MinervaMcGrani1: se ci avete fatto non si parla più del vaccino contro il #Covid_19 , massima pressione invece sull'antinfluenzale...ch… -