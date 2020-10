‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 7/10/20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sentite, io non voglio manco lamentarmi troppo perché in fondo se penso che qualche mese fa stavamo ipotizzando accoppiamenti carnali tra maturandi e nonnine ultrasettantenni va a finire che comunque adesso ci sta andando di lusso, però, senza lamentarmi troppo e senza urlarlo a voce altra posso dire lo stesso MA CHE DUE GRANDISSIME PALLE? Boh, secondo me questo fenomeno di Gemma Galgani ha un che di sovrannaturale che va spiegato, la scienza dovrebbe realmente approfondire la questione perché sono stata la prima ad aver riso con certe poracciate, ad essermi infervorata in alcuni momenti, ad aver dato il beneficio del dubbio in altri, ma adesso, dopo DIECI ANNI, cioè DIECI ANNI di permanenza in studio, come caspita si fa a seguire ancora le vicende di questa signora? Si, ok, ci sono persone che guardano Beautiful da quando sono nate e probabilmente lasceranno ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sentite, io non voglio manco lamentarmi troppo perché in fondo se penso che qualche mese fa stavamo ipotizzando accoppiamenti carnali tra maturandi e nonnine ultrasettantenni va a finire che comunque adesso ci sta andando di lusso, però, senza lamentarmi troppo e senza urlarlo a voce altra posso dire lo stesso MA CHE DUE GRANDISSIME PALLE? Boh, secondo me questo fenomeno di Gemma Galgani ha un che di sovrannaturale che va spiegato, la scienza dovrebbe realmente approfondire la questione perché sono stata la prima ad aver riso con certe poracciate, ad essermi infervorata in alcuni momenti, ad aver dato il beneficio del dubbio in altri, ma adesso, dopo DIECI ANNI, cioè DIECI ANNI di permanenza in studio, come caspita si fa a seguire ancora le vicende di questa signora? Si, ok, ci sono persone che guardano Beautiful da quando sono nate e probabilmente lasceranno ...

