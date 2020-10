Un posto al sole anticipazioni 8 ottobre 2020: Roberto rischia grosso per via di un imprevisto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 8 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, Roberto si troverà a fronteggiare un imprevisto che potrebbe essere fatale: anticipazioni. Un posto al sole torna giovedì 8 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Roberto si trova a fronteggiare un ostacolo nel suo piano di riconquista di Marina, evidentemente non infallibile. Il piano di Roberto ai danni di Marina e Fabrizio procede ma un imprevisto potrebbe comprometterlo inevitabilmente. Mentre Jimmy ritrova serenità al campo scuola anche grazie alla vicinanza di Bianca, Niko ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda giovedì 8su Rai3 alle 20:45,si troverà a fronteggiare unche potrebbe essere fatale:. Unaltorna giovedì 8su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nellesi trova a fronteggiare un ostacolo nel suo piano di riconquista di Marina, evidentemente non infallibile. Il piano diai danni di Marina e Fabrizio procede ma unpotrebbe comprometterlo inevitabilmente. Mentre Jimmy ritrova serenità al campo scuola anche grazie alla vicinanza di Bianca, Niko ha ...

