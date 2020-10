Ultime Notizie Roma del 07-10-2020 ore 17:10 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ferrar io libera la camera la risoluzione di maggioranza sul covid con 253 si è 3 No questo dove le problema di ieri me la mancanza del numero legale L’opposizione non ha votato il documento autori del Consiglio dei Ministri in programma oggi a varare il dpcm per la gestione della pandemia tutta coda anche la proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza 120 deputati oggi in missione la votazione è arrivata dopo che la giunta per il regolamento ha stabilito chiama Conti dimissioni anche debuttare in quarantena fiduciaria cosa che riduce il numero legale l’economia ad agosto 2020 si stima per le vendite al dettaglio un aumento rispetto al luglio del 8,2% in valore del 11,21 lume sono soprattutto le vendite dei beni non alimentari ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ferrar io libera la camera la risoluzione di maggioranza sul covid con 253 si è 3 No questo dove le problema di ieri me la mancanza del numero legale L’opposizione non ha votato il documento autori del Consiglio dei Ministri in programma oggi a varare il dpcm per la gestione della pandemia tutta coda anche la proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza 120 deputati oggi in missione la votazione è arrivata dopo che la giunta per il regolamento ha stabilito chiama Conti dimissioni anche debuttare in quarantena fiduciaria cosa che riduce il numero legale l’economia ad agostosi stima per le vendite al dettaglio un aumento rispetto al luglio del 8,2% in valore del 11,21 lume sono soprattutto le vendite dei beni non alimentari ...

Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - fanpage : Mascherine obbligatorie all'aperto da subito, con multe da 400 a mille euro per coloro che non rispetteranno il pro… - sole24ore : #Coronavirus, ultime notizie: oggi il #Cdm per la proroga dell’emergenza. #Trump: virus meno letale dell’influenza… - corgiallorosso : #Roma, perdita d’esercizio record: è la seconda più alta nella storia del calcio italiano - VivMilano : RT @LeottaVi: Oggi 3678 contagi da #Coronavirus in Italia, Campania e Lombardia le regioni più colpite. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Ue: 1,5 miliardi di aiuti a imprese del Sud Italia. Prima emissione bond per Sure da metà ottobre Il Sole 24 ORE Campania, riesplode il contagio: 544 nuovi positivi e un’altra vittima

Aumentano i contagi in famiglia e l’Asl Napoli 2 Nord cerca hotel per isolare i positivi asintomatici. Positivi anche due bimbi di una materna a Pozzuoli. Controlli anti-covid, a Mugnano multate le Po ...

Il crollo dell’immagine cinese e altre notizie interessanti

L’IMMAGINE DELLA CINA. Il Pew Research Center ha pubblicato gli impietosi risultati di un sondaggio sulla percezione della Cina in diversi paesi del campo occidentale. In tutti, ...

