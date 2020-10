Trump come Mussolini? La rivista Usa The Atlantic: “Uguali nei gesti e nei discorsi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “I gesti, la postura, le braccia alzate in segno di saluto. I bellissimi sfondi, le bandiere appese agli antichi palazzi in pietra a Roma, Palermo, Verona, Milano”. E poi l’uso del balcone come palcoscenico prediletto per le inquadrature, il podio perfetto da cui esibire una “unità di pensiero e azione” che è “l’idea fondamentale alla base della dittatura”. Sono questi – secondo The Atlantic – i punti di contatto tra la consapevolezza comunicativa di Benito Mussolini e quella di Donald Trump, all’indomani del discorso della vittoria sul Coronavirus. Punti di contatto che – per il sito della nota rivista americana – che giustificano il paragone che dà il titolo al commento: “dopo il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “I, la postura, le braccia alzate in segno di saluto. I bellissimi sfondi, le bandiere appese agli antichi palazzi in pietra a Roma, Palermo, Verona, Milano”. E poi l’uso del balconepalcoscenico prediletto per le inquadrature, il podio perfetto da cui esibire una “unità di pensiero e azione” che è “l’idea fondamentale alla base della dittatura”. Sono questi – secondo The– i punti di contatto tra la consapevolezza comunicativa di Benitoe quella di Donald, all’indomani del discorso della vittoria sul Coronavirus. Punti di contatto che – per il sito della notaamericana – che giustificano il paragone che dà il titolo al commento: “dopo il ...

