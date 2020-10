Temptation Island 8 | anticipazioni quarta puntata | Carlotta non vuole più vedere Nello | Salvo dice qualcosa di ‘esterno al programma’ su Francesca

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)Dell'Isola -8 Mancano soltanto 3 puntate al finale di8 e le coppie in gioco sono sempre più in bilico: se da un lato Davide chiederà alla redazione diSerena, dall’altrosarà sempre più insofferente rispetto all’atteggiamento assunto danel villaggio e dichiarerà addirittura di non volerlo più. Tra i passaggi chiave del quarto appuntamento, in onda stasera in prime time di Canale 5, ci sarà inoltre una rivelazione, esterna al programma, diche metterà in crisi. Ecco le. Uno dei dubbi che accompagnerà i ...