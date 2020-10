Stretta sui ristoranti: gli imprenditori chiedono più controlli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fa ancora discutere la Stretta di De Luca su ristorazione e movida che disciplina gli orari di ingresso nei ristoranti e la modalità di servizio di bar. Gli imprenditori del settore, più che nuove ordinanze. chiedono più controlli. Come ci spiega Domenico Iovino imprenditore nel comparto ristorazione. L’ordinanza colpisce in maniera diversa ristoranti, bar e … L'articolo Stretta sui ristoranti: gli imprenditori chiedono più controlli Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fa ancora discutere ladi De Luca su ristorazione e movida che disciplina gli orari di ingresso neie la modalità di servizio di bar. Glidel settore, più che nuove ordinanze.più. Come ci spiega Domenico Iovino imprenditore nel comparto ristorazione. L’ordinanza colpisce in maniera diversa, bar e … L'articolosui: glipiùTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Stretta sui Stretta sui B&b anche in Veneto: niente sconti fiscali a chi dà in affitto più di quattro alloggi Il Mattino di Padova Coronavirus: contagi in aumento, stretta prefettura Monza sui controlli

Coronavirus, impennata di contagi e di vittime. Il virologo: ora attenzione a trasporti e luoghi chiusi

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - L'impennata dei contagi in provincia di Monza e Brianza - oggi si contano 34 nuovi casi - ha spinto la prefettura a intensificare i controlli per il contenimento del Covid ...