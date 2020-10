Storico record per l’Australia donne nel cricket (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un record mondiale eguagliato quello del maggior numero di vittorie ODI consecutive, ottenuto dalla squadra femminile australiana di cricket, sconfiggendo la Nuova Zelanda per 232 run. La vittoria nell’incontro che si è giocato all’Allan Border Field è valsa anche come tripletta nelle 3 partite della serie ODI per 3-0 sulla squadra neozelandese. Partita da subito in svantaggio e lasciando il controllo alle australiane, la Nuova Zelanda ha visto eliminate una dietro l’altra Natalie Dodd, Amelia Kerr, Katey MArtin e Amy Satterthwaite andando sotto di 54/5 nel sedicesimo over. Non c’è stata praticamente partita. L’Australia ha iniziato in grande spolvero con le battitrici Healy e Haynes che hanno conquistato 144 punti sul primo ricevitore, con un bottino impressionate di 87 su 87 solo di Healy. Un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unmondiale eguagliato quello del maggior numero di vittorie ODI consecutive, ottenuto dalla squadra femminile australiana di, sconfiggendo la Nuova Zelanda per 232 run. La vittoria nell’incontro che si è giocato all’Allan Border Field è valsa anche come tripletta nelle 3 partite della serie ODI per 3-0 sulla squadra neozelandese. Partita da subito in svantaggio e lasciando il controllo alle australiane, la Nuova Zelanda ha visto eliminate una dietro l’altra Natalie Dodd, Amelia Kerr, Katey MArtin e Amy Satterthwaite andando sotto di 54/5 nel sedicesimo over. Non c’è stata praticamente partita. L’Australia ha iniziato in grande spolvero con le battitrici Healy e Haynes che hanno conquistato 144 punti sul primo ricevitore, con un bottino impressionate di 87 su 87 solo di Healy. Un ...

ArpaPiemonte : Valori eccezionali per le precipitazioni cumulate nelle ultime 24 ore su alcune stazioni: Sambughetto (VB) 630 mm e… - Dangone_ : Io lancerei un hashtag per questo weekend, si chiama #Kimi323, ho visto che non l'ha ancora usato nessuno, però è u… - Rickycrosta : @granieri_gianlu A marzo abbiamo fatto penso il record storico minimo di liquidità in cassa Tesoro. Perché non face… - infoitsport : Federer, Nadal e Djokovic, tutti a caccia di un record che sarebbe storico - valentinadigrav : RT @Corriere: I 71.168 visitatori (e gli 824 espositori) visti fra gli stand galleggianti di questa sessantesima edizione del Salone nautic… -