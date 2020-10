Perché Salvini non è in isolamento per il cluster di Terracina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Matteo Salvini dovrebbe stare in isolamento. Lo ha detto ieri Giorgio Casati, direttore generale della ASL di Latina, parlando a Radio Capital dell’evento elettorale della Lega a Terracina a cui hanno partecipato due persone poi risultate positive, oltre al leader leghista e al deputato Durigon. “Meglio che stiano a casa? Questo non vale solo per Salvini e Durigon, ma per tutti. Se non c’è la certezza della negatività, la persona non dovrebbe avere contatti sociali e restare in isolamento. Ci sono delle regole – ricorda Casati – se c’è stato un contatto diretto, con un’esposizione per oltre un quarto d’ora con un soggetto che e’ stato positivo, soprattutto se in assenza di dispositivi individuali, si deve stare in quarantena. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Matteodovrebbe stare in. Lo ha detto ieri Giorgio Casati, direttore generale della ASL di Latina, parlando a Radio Capital dell’evento elettorale della Lega aa cui hanno partecipato due persone poi risultate positive, oltre al leader leghista e al deputato Durigon. “Meglio che stiano a casa? Questo non vale solo pere Durigon, ma per tutti. Se non c’è la certezza della negatività, la persona non dovrebbe avere contatti sociali e restare in. Ci sono delle regole – ricorda Casati – se c’è stato un contatto diretto, con un’esposizione per oltre un quarto d’ora con un soggetto che e’ stato positivo, soprattutto se in assenza di dispositivi individuali, si deve stare in quarantena. ...

