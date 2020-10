Palermo, truffe ad assicurazioni con falsi morti: 6 fermi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - E' in corso, a Palermo, un'operazione della polizia denominata Lazzaro volta a disarticolare un'organizzazione criminale dedita alle frodi assicurative relative al ramo vita. Obiettivo era quello di ottenere la liquidazione del premio assicurativo previsto a seguito della falsa e prematura morte del contraente. Sei le persone sottoposte a fermo, mentre decine risultano inoltre essere le persone indagate. L'associazione criminale si muoveva secondo un modus operandi strutturato e ben collaudato in ogni sua fase: dal reclutamento dei contraenti e dei falsi morti alla gestione e suddivisione dei proventi illecitamente ottenuti dalle compagnie assicuratrici. Il sistema utilizzato per truffare le assicurazioni era sempre lo stesso: il soggetto prescelto come il falso morto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ott. (Adnkronos) - E' in corso, a, un'operazione della polizia denominata Lazzaro volta a disarticolare un'organizzazione criminale dedita alle frodi assicurative relative al ramo vita. Obiettivo era quello di ottenere la liquidazione del premio assicurativo previsto a seguito della falsa e prematura morte del contraente. Sei le persone sottoposte a fermo, mentre decine risultano inoltre essere le persone indagate. L'associazione criminale si muoveva secondo un modus operandi strutturato e ben collaudato in ogni sua fase: dal reclutamento dei contraenti e deialla gestione e suddivisione dei proventi illecitamente ottenuti dalle compagnie assicuratrici. Il sistema utilizzato per truffare leera sempre lo stesso: il soggetto prescelto come il falso morto ...

