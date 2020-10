Nobel per la Fisica 2020: finalmente ‘vediamo’ i buchi neri. E dire che Einstein non ci credeva (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nobel per la Fisica 2020 a Roger Penrose, University of Oxford, Uk “per avere scoperto che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività”; a Reinhard Genzel, Max Planck Institute per la Fisica spaziale, Garching, Germania e University of California, Berkeley, Usa, insieme ad Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, Usa “per la scoperta di un oggetto compatto super-massiccio al centro della nostra galassia”. Procediamo con ordine. Atto primo: definizione di buco nero Un buco nero è un oggetto astronomico con un’attrazione gravitazionale così forte che niente, nemmeno la luce, può sfuggirgli. La “superficie” di un buco nero, chiamata orizzonte degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per laa Roger Penrose, University of Oxford, Uk “per avere scoperto che la formazione deiè una robusta previsione della teoria generale della relatività”; a Reinhard Genzel, Max Planck Institute per laspaziale, Garching, Germania e University of California, Berkeley, Usa, insieme ad Andrea Ghez, University of California, Los Angeles, Usa “per la scoperta di un oggetto compatto super-massiccio al centro della nostra galassia”. Procediamo con ordine. Atto primo: definizione di buco nero Un buco nero è un oggetto astronomico con un’attrazione gravitazionale così forte che niente, nemmeno la luce, può sfuggirgli. La “superficie” di un buco nero, chiamata orizzonte degli ...

