Mascherine all'aperto obbligatorie da oggi: come non prendere una multa da 400 euro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel nuovo DPCM, presentato ieri, 6 ottobre 2020, dal ministro Speranza alla Camera, torna l'obbligo di indossare le Mascherine anche all'aperto. Tuttavia ci sono dei momenti e dei luoghi in cui si potrà fare a meno del dispositivo di protezione, benché le disposizioni dall'alto, ancora una volta, siano apparse poco chiare. come si legge in un articolo pubblicato su 'Open' il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri non è ancora stato firmato. Anzi, dalle indiscrezioni dovrebbe slittare di una settimana. Solo l'obbligo della mascherina all'aperto sarà introdotto già da oggi, 7 ottobre 2020. Difatti si tratta di una misura inserita nella proroga dello stato d'emergenza per il Coronavirus fino al 31 gennaio ...

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza | Il Dpcm: obbligo di mascherine all'apert… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - MassimoBindi : @La7tv @diMartedi Ci sono studi controllati e pubblicati che dimostrano la reale efficacia preventiva delle… - silvanadimuro : RT @Acidelius: Se dunque “l’obbligo delle mascherine all’aperto è un potente strumento per far capire che dobbiamo seguire le regole” (Zing… -

