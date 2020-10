La scelta di Mattarella: medaglie d'oro a Willy e a Don Roberto Malgesini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Una medaglia d'oro per Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro ucciso a calci e pugni per aver cercato di difendere degli amici, e una a Don Roberto Malgesini, il 'prete di strada' ucciso a Como da un senzatetto che lui stesso accudiva. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto così rendere omaggio a due esempi di generosità, fratellanza, altruismo. L'altruismo di Willy medaglie assegnate su proposta della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e con le quali si riconosce in Willy lo "slancio altruistico" e la "straordinaria determinazione", come si legge nelle motivazioni che accompagnano le onorificenze. "Dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - Una medaglia d'oro perMonteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro ucciso a calci e pugni per aver cercato di difendere degli amici, e una a Don, il 'prete di strada' ucciso a Como da un senzatetto che lui stesso accudiva. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha voluto così rendere omaggio a due esempi di generosità, fratellanza, altruismo. L'altruismo diassegnate su proposta della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e con le quali si riconosce inlo "slancio altruistico" e la "straordinaria determinazione", come si legge nelle motivazioni che accompagnano le onorificenze. "Dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, ...

