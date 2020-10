Juventus, Chiesa non prenderà il 20: ecco il suo numero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Risolto il mistero intorno al numero che Federico Chiesa indosserà alla Juventus: non sarò un omaggio al padre Enrico. Secondo Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa non sceglierà il numero 20 alla Juventus in onore del padre Enrico. L’ex giocatore della Fiorentina dovrebbe prendere il 22, numero indossato dal suo idolo in adolescenza: Kakà. L’aneddoto lo aveva rivelato lo stesso Chiesa nel 2018 su Instagram. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Risolto il mistero intorno alche Federicoindosserà alla: non sarò un omaggio al padre Enrico. Secondo Gazzetta dello Sport, Federiconon sceglierà il20 allain onore del padre Enrico. L’ex giocatore della Fiorentina dovrebbe prendere il 22,indossato dal suo idolo in adolescenza: Kakà. L’aneddoto lo aveva rivelato lo stessonel 2018 su Instagram. Leggi su Calcionews24.com

acffiorentina : Chiesa ceduto alla Juventus ?? - romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - juventusfc : ?? There's a new #??2??2?? in town! La tua maglia ?? di @federicochiesa è disponibile ora! ??… - macmax22 : RT @juventusfc: ?? There's a new #??2??2?? in town! La tua maglia ?? di @federicochiesa è disponibile ora! ?? - Davide10082 : RT @juventusfc: ?? There's a new #??2??2?? in town! La tua maglia ?? di @federicochiesa è disponibile ora! ?? -