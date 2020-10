Italia Under 21, svelati i nomi dei due calciatori positivi al Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Italia Under 21 ha interrotto l’allenamento di oggi in vista delle prossime partite a causa di due casi positivi al Coronavirus. E’ stato l’esito degli ultimi tamponi. Adesso sono emersi anche i nomi: si tratta di del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e del portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi. I due dovranno effettuare un terzo tampone e, in caso di conferma positività, dovranno rimanere in isolamento e saltare quindi le prossime partite contro Islanda ed Irlanda. Attesi aggiornamenti nel pomeriggio.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’21 ha interrotto l’allenamento di oggi in vista delle prossime partite a causa di due casial. E’ stato l’esito degli ultimi tamponi. Adesso sono emersi anche i: si tratta di del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e del portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi. I due dovranno effettuare un terzo tampone e, in caso di confermatà, dovranno rimanere in isolamento e saltare quindi le prossime partite contro Islanda ed Irlanda. Attesi aggiornamenti nel pomeriggio.L'articolo CalcioWeb.

