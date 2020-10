' ' Il campionato di calcio è a rischio' '

capuanogio : #Galliani: 'Se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare.… - FBiasin : Dopo sole tre giornate di campionato abbiamo solo una certezza: il sistema-calcio ha la capacità di autogestirsi di… - CottarelliCPI : Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Ricciardi: “Campionato a rischio, il protocollo va riscritto” - tuttosport : #Ricciardi: “Campionato a rischio, il protocollo va riscritto” -

Il Catania, adesso, cerca l'accelerazione per risalire in classifica e, al tempo stesso, per cementare l'intesa tra reparti dopo la dozzina di novità in organico che hanno praticamente formato il ...Ha avuto un ruolo chiave nella società Sportfive, impegnata nell’organizzazione di eventi del calibro della Premier League inglese e del Campionato Europeo di Calcio 2008. In aggiunta ...