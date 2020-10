“I calciatori vanno ai party in segreto e rischiano il contagio, non riusciamo a fermarli” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I manager della Premier League si sono rassegnati: alcuni, se non molti, giocatori continuano a partecipare in segreto a party privati e serate che infrangono le regole anti-Covid. E temono di non essere in grado di fermarli. Sono convinti che le loro star stiano violando “la regola del 6”, secondo la quale è vietato interagire in più di 6 persone. Lo scrive il Daily Mail. Alcuni club hanno chiarito ai giocatori le conseguenze dell’essere scoperti, invece di cercare di convincerli a non andare alle feste. Sperando che si comportino come adulti responsabili. Ma non sempre funziona, come insegna il caso di Tammy Abraham, Jadon Sancho e Ben Chilwell beccati alla festa di compleanno di Abraham e che per questo salteranno l’amichevole dell’Inghilterra contro il Galles. Una fonte del Mail dice: “I giocatori si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I manager della Premier League si sono rassegnati: alcuni, se non molti, giocatori continuano a partecipare inprivati e serate che infrangono le regole anti-Covid. E temono di non essere in grado di fermarli. Sono convinti che le loro star stiano violando “la regola del 6”, secondo la quale è vietato interagire in più di 6 persone. Lo scrive il Daily Mail. Alcuni club hanno chiarito ai giocatori le conseguenze dell’essere scoperti, invece di cercare di convincerli a non andare alle feste. Sperando che si comportino come adulti responsabili. Ma non sempre funziona, come insegna il caso di Tammy Abraham, Jadon Sancho e Ben Chilwell beccati alla festa di compleanno di Abraham e che per questo salteranno l’amichevole dell’Inghilterra contro il Galles. Una fonte del Mail dice: “I giocatori si ...

napolista : “I #calciatori vanno ai #party in segreto e rischiano il contagio, non riusciamo a fermarli” La resa degli allenato… - Bukaniere : @Carloalvino Hanno dato un messaggio criminale a voler far violare la quarantena ai calciatori. Non sono divinità,… - MatteoSigi : @pisto_gol Come si può dare ragione e visibilità a persone del genere? I calciatori vanno e vengono, é il loro lavo… - FraLauricella : @pisto_gol 'Le regole sono chiare e inderogabili' chi sbaglia deve pagare, compreso Ronaldo. Ma i calciatori del N… - vitovito63 : @marybelva Coglione sarai TU! Veniamo al dunque. I calciatori in ritiro, non vanno nemmeno a pisciare senza ok dell… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatori vanno Fasano: Tre nuovi calciatori vanno ad arricchire il parco under dell'Us Città di Fasano FasanoLive Alcuni giocatori della Juve violano l'isolamento fiduciario: l'esposto in procura e cosa rischiano

Due persone dello staff positive e la squadra si ritira nel J Hotel di Torino in attesa dei tamponi. Ma alcuni calciatori se ne vanno ...

Il programma di oggi in casa viola: alle 11 la presentazione del progetto del centro sportivo

Conferenza stampa in mattinata dove la dirigenza viola illustrerà il progetto della nuova casa della Fiorentina: il centro sportivo di Bagno a Ripoli.

Due persone dello staff positive e la squadra si ritira nel J Hotel di Torino in attesa dei tamponi. Ma alcuni calciatori se ne vanno ...Conferenza stampa in mattinata dove la dirigenza viola illustrerà il progetto della nuova casa della Fiorentina: il centro sportivo di Bagno a Ripoli.