"Giulia la malvagia...". Chat choc del pedofilo che busa di 3 bambine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Federico Garau "Pena pesante nei confronti di una persona con problemi mentali e totalmente incompatibile con il regime carcerario", spiega il legale dell'uomo Aveva creato un falso profilo Whatsapp per far cadere nella propria trappola sessuale tre minorenni (tutte di età compresa tra i 10 ed i 13 anni), ora finalmente il pedofilo ha ricevuto una pena esemplare durante il primo grado del processo che lo vede imputato per i reati di violenza sessuale aggravata, sostituzione di minore e produzione di materiale pedopornografico. Il tribunale di Lodi ha inflitto al 50enne la condanna a 19 anni di reclusione, la più alta mai registrata nel nostro Paese per questo squallido e riprovevole genere di reato. L'uomo, un vicino di casa delle sue tre vittime, conosciuto nonchè stimato dalle rispettive famiglie, aveva finto di essere una giovane ...

