GF Vip | televoto truccato salva un concorrente? “Arrivati voti irregolari”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gf Vip nella bufera: per il Codacons ci sarebbe una violazione nell’applicazione del. Pronto l’esposto all’Agcom per fare chiarezza Arriva una brutta notizia per i fan del Grande Fratello Vip, che rischia guai seri per una contestazione delda parte del Codacons. L’associazione per i diritti dell’ambiente degli utenti e dei consumatori ha … L'articolo GF Vip,un? “Arrivatiirregolari” proviene da leggilo.org.