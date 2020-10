Fisioterapista stupra una malata di Alzheimer di 95 anni | l’orrore in una casa di riposo

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fin dove si spingono l’orrore e la follia. Unavrebbe approfittato di una donna di 95, che si trovava ricoverata in unadi cura per anziani non autosufficienti. Dovrà adesso rispondere di stupro l’uomo, uomo 49, incensurato e del tutto insospettabile. L’aggressore dovrà rispondere della la pesante accusa di «stupro nei confronti di una persona vulnerabile». La violenza si sarebbe svolta, secondo fonti interne alla polizia, nella stanza in cui alloggiava la donna, sulla scorta di registrazioni predisposte dai colleghi del. L’anziana eradiE’ accaduto in unadiin Provenza, a ...