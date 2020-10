Egitto: altri 45 giorni di carcere per Zaki (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La storia non è finita: Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni. A riferirlo è la sua avvocata Hoda Nasrallah dopo l’udienza di oggi al Cairo. E’ stata dunque rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare dello studente egiziano dell’università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio con l’accusa di propaganda … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La storia non è finita: Patrickresterà inper45. A riferirlo è la sua avvocata Hoda Nasrallah dopo l’udienza di oggi al Cairo. E’ stata dunque rinnovata di45la custodia cautelare dello studente egiziano dell’università di Bologna ininda febbraio con l’accusa di propaganda … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Egitto, Patrick Zaki resta in carcere altri 45 giorni - TgLa7 : #Egitto, #Zaki resta in carcere altri 45 giorni - MassimoChiaram7 : RT @TgLa7: #Egitto, #Zaki resta in carcere altri 45 giorni - rossmasp1960 : RT @BeppeGiulietti: Altri 45 giorni di carcerazione per #PatrickZaky e questa non é tortura? Cosa altro deve accadere per dichiarare #Egitt… - EB31 : RT @BeppeGiulietti: Altri 45 giorni di carcerazione per #PatrickZaky e questa non é tortura? Cosa altro deve accadere per dichiarare #Egitt… -