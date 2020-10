Decreto Covid: dalle mascherine alle multe. Ecco regole e protocolli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La stretta è raccomandata, non imposta, dal governo anche dentro casa: se si ricevono familiari o amici, dice il premier Conte, meglio indossarla e mantenere le distanze. Ed Ecco le principali novità del Decreto legge approvato dal governo, che disegna la cornice delle norme anti contagio fino alla scadenza dello stato di emergenza del 31 gennaio Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La stretta è raccomandata, non imposta, dal governo anche dentro casa: se si ricevono familiari o amici, dice il premier Conte, meglio indossarla e mantenere le distanze. Edle principali novità dellegge approvato dal governo, che disegna la cornice delle norme anti contagio fino alla scadenza dello stato di emergenza del 31 gennaio

SkyTG24 : Decreto Covid, Conte: 'Mascherine sempre, tranne se isolati'. Misure in vigore da domani - gpcirronis : Il Governo, come previsto, ha approvato questa sera il decreto legge contenente le nuove misure di contrasto al con… - gpcirronis : Le nuove misure di contrasto al contagio da #Covid-19 contenute nel decreto legge approvato dal #Governo - marianna_eg : E ancora vi fidate di sua santità #Conte che nominò Arcuri ... “A metà maggio il decreto rilancio aveva stanziato… - maxwolf63 : Conte inflessibile: 'Senza mascherina all'aperto solo isolati in campagna o in montagna.....non potrà essere che qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 | www.governo.it Governo Decreto Covid: dalle mascherine alle multe. Ecco regole e protocolli

Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro. PALETTI ALLE REGIONI – Le regioni, in base al nuovo decreto legge Covid, ...

Coronavirus, cosa cambia con le disposizioni del nuovo Decreto Legge in vigore dall’8 ottobre

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza da Coronavirus. Molte le novità introdotte: ad esempio le mascherine da indossare obbligatoriamente anche all'apert ...

Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro. PALETTI ALLE REGIONI – Le regioni, in base al nuovo decreto legge Covid, ...Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza da Coronavirus. Molte le novità introdotte: ad esempio le mascherine da indossare obbligatoriamente anche all'apert ...