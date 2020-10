CVC e Bain ritoccano le offerte per la Serie A (Di mercoledì 7 ottobre 2020) CVC Bain offerte Serie A – Prosegue il percorso di avvicinamento all’assemblea di Lega Serie A, decisiva nell’ottica dell’ingresso dei fondi di private equity nel mondo del pallone italiano. Come anticipato da Calcio e Finanza, l’appuntamento tra i club è slittato al 13 ottobre perché il caso Juventus-Napoli ha agitato le acque sul tema. In … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) CVCA – Prosegue il percorso di avvicinamento all’assemblea di LegaA, decisiva nell’ottica dell’ingresso dei fondi di private equity nel mondo del pallone italiano. Come anticipato da Calcio e Finanza, l’appuntamento tra i club è slittato al 13 ottobre perché il caso Juventus-Napoli ha agitato le acque sul tema. In … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Secondo l'agenzia Reuters le due cordate hanno rivisto le loro offerte finali per l'ingresso nella media company.

CorSera - Dal Pino positivo, Assemblea rinviata: riunione che può segnare una svolta storica

La riunione che può segnare un passaggio storico nell’evoluzione della Serie A si terrà martedì 13 ottobre e non più questo venerdì.

