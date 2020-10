Covid, scatta l'impennata di contagi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Martina Piumatti Nuovo picco di contagi: 3678 positivi e 31 decessi. Ieri 2677 casi e 28 morti. Record anche per i tamponi: 125.314 impennata di casi in Italia: sono 3.678 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri i casi erano 2677 con 28 morti. Il totale dei contagi è di 333.940 dall'inizio della pandemia. Il numero totale delle vittime sale a 36.061. Nuovo record anche per i tamponi: 125.314. Picco di nuovi casi in Campania (544), Lombardia (520) e Veneto (375). I ricoverati con sintomi a livello nazionale sono 3.782 (+157), mentre nelle terapie intensive attualmente ci sono 337 pazienti (+18). Valle d'Aosta Sono 14 i nuovi casi positivi registrati in valle d'Aosta, come segnala il Bollettino della Regione.Gli attuali positivi sono in tutto 107, di questi 4 ricoverati ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Martina Piumatti Nuovo picco di: 3678 positivi e 31 decessi. Ieri 2677 casi e 28 morti. Record anche per i tamponi: 125.314di casi in Italia: sono 3.678 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri i casi erano 2677 con 28 morti. Il totale deiè di 333.940 dall'inizio della pandemia. Il numero totale delle vittime sale a 36.061. Nuovo record anche per i tamponi: 125.314. Picco di nuovi casi in Campania (544), Lombardia (520) e Veneto (375). I ricoverati con sintomi a livello nazionale sono 3.782 (+157), mentre nelle terapie intensive attualmente ci sono 337 pazienti (+18). Valle d'Aosta Sono 14 i nuovi casi positivi registrati in valle d'Aosta, come segnala il Bollettino della Regione.Gli attuali positivi sono in tutto 107, di questi 4 ricoverati ...

I campanelli d’allarme: ecco quando scatta l’allerta Il Protocollo indicato dal documento ... sopra 37.5° e tutte quelle manifestazioni indicate come sintomi sospetti di Covid-19: tosse insistente, ...

La manifestazione, venerdì 9 ottobre alle ore 11, organizzata dai vertici di Confcommercio, Fipe, Silb scatta, spiegano ... che li rendono una garanzia di contenimento del Covid, al contrario di ...

