Calendario Serie B 2020/2021: date, giornate, risultati e classifica

Parte ufficialmente la Serie B 2020/2021, dopo la tormentata passata edizione, condizionata dalla lunga pausa dettata dalla pandemia da Coronavirus. Archiviata in estate l'edizione 2019/2020, parte ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto.

Calendario Serie B 2020/2021: il programma della nuova Serie B

Il calendario è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando sono state disegnate tutte le 38 giornate.

Le date

Il campionato di Serie B 2020/2021 partirà venerdì 26 settembre 2020 con l'anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dalla Serie A.

