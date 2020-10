Barbara d’Urso sommersa dagli insulti | interviene la sorella

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non è una novità che volti più o meno noti dello spettacolo siano bersaglio del veleno degli hater sui social, e stavolta èd’Urso la destinataria dia ripetizione che lasciano l’amaro in bocca. Quel che resta, oltre la cattiveria gratuita e ingiustificabile, è un bagaglio di parole terribili a cui ladella conduttrice, Daniela, ha scelto di rispondere immediatamente.d’Urso nel mirino degli haterd’Ursoe dalle critiche su Instagram, laDaniela non resta a guardare e replica immediatamente. È la sintesi di quanto accaduto nelle scorse ore nello spazio social della conduttrice, dopo la ...