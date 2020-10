Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 12:10 (Di martedì 6 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è allerta gialla quest’oggi in sei regioni Per maltempo Emilia Romagna Lombardia Piemonte Puglia Umbria e Veneto altre due vittime ieri in Liguria che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità naturale ad Ancona al via oggi il processo per l’alluvione di Senigallia che vede tra gli autori imputati Anche l’ex sindaco neo consigliere regionale ma tardi quest’oggi il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà in Parlamento sul nuovo decreto per l’emergenza covid confermate tutte le misure anti contagio finora previste obbligo delle mascherine all’aperto proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio e nessuna nuova stretta alle attività Questi dovrebbero ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è allerta gialla quest’oggi in sei regioni Per maltempo Emiliagna Lombardia Piemonte Puglia Umbria e Veneto altre due vittime ieri in Liguria che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità naturale ad Ancona al via oggi il processo per l’alluvione di Senigallia che vede tra gli autori imputati Anche l’ex sindaco neo consigliere regionale ma tardi quest’oggi il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà in Parlamento sul nuovo decreto per l’emergenza covid confermate tutte le misure anti contagio finora previste obbligo delle mascherine all’aperto proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio e nessuna nuova stretta alle attività Questi dovrebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus live ultime notizie. A Mosca mille ospedalizzati in 24 ore. Usa, oltre 210mila morti. Balzo dei casi in Argentina, picco di morti in Messico Il Sole 24 ORE Iliad telefonia fissa: aggiornamento sulle offerte di ottobre 2020

Nel 2021 arriveranno le offerte Iliad Casa, il gestore francese ormai ha rotto gli indugi e ha annunciato l'imminente lancio delle promozioni di telefonia fissa in Italia. Lo strumento con cui l'opera ...

La riforma fiscale non può limitarsi solo all’Irpef e al cuneo fiscale

Negli ultimi tempi si discute molto della necessità di una significativa e strutturale riforma del sistema fiscale italiano, ma poi le notizie della carta stampata riportano dibattiti ...

