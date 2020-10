Trasporto aereo: Southwest Airlines chiederà taglio stipendio a dipendenti (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - La compagnia area low cost Usa Southwest Airlines chiederà ai proprio dipendenti di accettare tagli ai propri stipendi per mantenere i loro posti di lavoro. E' quanto emerge da una lettera del Ceo di Southwest, Gary Kelly citata dalla Cnn. I ricavi della compagnia, scrive, "hanno registrato un calo del 70% e pertanto dovremo tutti sacrificarci di più". Lo stipendio dei manager della compagnia e dei lavoratori non contrattualizzati sarà tagliato del 10% ne 2021, annuncia Kelly che si è impegnato a non licenziare i dipendenti. "Non possiamo permetterci nella situazione attuale di mantenere lo stesso livello retributivo e la stessa occupazione", spiega Kelly che denuncia i mancati interventi del governo federale. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - La compagnia area low cost Usachiederà ai propriodi accettare tagli ai propri stipendi per mantenere i loro posti di lavoro. E' quanto emerge da una lettera del Ceo di, Gary Kelly citata dalla Cnn. I ricavi della compagnia, scrive, "hanno registrato un calo del 70% e pertanto dovremo tutti sacrificarci di più". Lodei manager della compagnia e dei lavoratori non contrattualizzati sarà tagliato del 10% ne 2021, annuncia Kelly che si è impegnato a non licenziare i. "Non possiamo permetterci nella situazione attuale di mantenere lo stesso livello retributivo e la stessa occupazione", spiega Kelly che denuncia i mancati interventi del governo federale.

