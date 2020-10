Tragedia in stazione, travolto sui binari: linea ferroviaria in tilt (Di martedì 6 ottobre 2020) Tragedia nelle Marche, alla stazione ferroviaria di Torrette della città di Ancona. Un uomo ha infatti perso la vita dopo essere stato travolto dall’arrivo di un treno regionale. La persona deceduta aveva 64 anni ed è stato investito dal treno regionale 2127 Piacenza-Ancona alle ore 15.15. Immediato l’intervento sul posto sia degli uomini della polizia che dei carabinieri. Indagini in corso da parte della polizia ferroviaria per cercare di capire cosa è successo, quindi le cause dell’evento. Non è infatti ancora chiaro se si possa parlare di fatalità e quindi di un drammatico incidente oppure se ci sia stato un atto deliberato, quindi un suicidio da parte della vittima. Subito dopo l’accaduto, inevitabilmente la circolazione dei treni tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)nelle Marche, alladi Torrette della città di Ancona. Un uomo ha infatti perso la vita dopo essere statodall’arrivo di un treno regionale. La persona deceduta aveva 64 anni ed è stato investito dal treno regionale 2127 Piacenza-Ancona alle ore 15.15. Immediato l’intervento sul posto sia degli uomini della polizia che dei carabinieri. Indagini in corso da parte della poliziaper cercare di capire cosa è successo, quindi le cause dell’evento. Non è infatti ancora chiaro se si possa parlare di fatalità e quindi di un drammatico incidente oppure se ci sia stato un atto deliberato, quindi un suicidio da parte della vittima. Subito dopo l’accaduto, inevitabilmente la circolazione dei treni tra ...

