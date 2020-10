“Stava con quello sposato”. Massimiliano Morra, ora a parlare è la vip, ‘una che sa’. Chi è l’uomo tirato in ballo (Di martedì 6 ottobre 2020) Partiamo dalla domanda del secolo: Massimiliano Morra è gay? Ebbene, da quando è venuta a galla questa etichetta, l’attore ci ha tenuto particolarmente a scrollarsela di dosso, negando con veemenza questa indiscrezione ‘sfuggita’ (più e più volte) dalla bocca di Adua Del Vesco. Il sospetto sulla sua omosessualità, ha accompagnato Massimiliano Morra sin dagli albori della sua carriera, ma quanto pare come rumor assolutamente infondato. quello sull’omosessualità di Massimiliano Morra sembrava essere un caso ormai chiuso, ma qualche ora fa Deianira Marzano ci ha tenuto a riaprire i battenti. Per mezzo Instagram l’influencer ha riportato un gossip che le è stato sussurrato all’orecchio e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Partiamo dalla domanda del secolo:è gay? Ebbene, da quando è venuta a galla questa etichetta, l’attore ci ha tenuto particolarmente a scrollarsela di dosso, negando con veemenza questa indiscrezione ‘sfuggita’ (più e più volte) dalla bocca di Adua Del Vesco. Il sospetto sulla sua omosessualità, ha accompagnatosin dagli albori della sua carriera, ma quanto pare come rumor assolutamente infondato.sull’omosessualità disembrava essere un caso ormai chiuso, ma qualche ora fa Deianira Marzano ci ha tenuto a riaprire i battenti. Per mezzo Instagram l’influencer ha riportato un gossip che le è stato sussurrato all’orecchio e ...

