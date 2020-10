Stati Uniti-Vaticano, è scontro dopo le parole di Pompeo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Vaticano ha risposto pubblicamente alle critiche del Segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo, negandogli anche una visita con il Pontefice. L’amministrazione Trump sta strumentalizzando la figura di Papa Francesco e “questa è proprio una delle ragioni per cui il Papa non incontrerà il segretario di Stato americano Mike Pompeo”. Dichiarazioni forti, che … L'articolo Stati Uniti-Vaticano, è scontro dopo le parole di Pompeo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilha risposto pubblicamente alle critiche del Segretario di Stato degliMike, negandogli anche una visita con il Pontefice. L’amministrazione Trump sta strumentalizzando la figura di Papa Francesco e “questa è proprio una delle ragioni per cui il Papa non incontrerà il segretario di Stato americano Mike”. Dichiarazioni forti, che … L'articolo, èlediproviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Perché negli Stati Uniti il voto delle minoranze è una corsa a ostacoli Wired.it Covid Center a Napoli, la denuncia: pochi infermieri e criticità nell'assistenza

«Per far fronte alla mancanza di personale nell'Unita' di Rianimazione del Covid Center sarebbero chiamati con precisi "ordini di servizio" gli infermieri dell'Unita' di Rianimazione ospedaliera, ...

Mkhitaryan, lettera aperta a Trump, Putin e Macron: “L'Armenia è in pericolo”

ROMA - Henrikh Mihitaryan corre in aiuto del suo Paese. Il trequrtista della Roma dal ritiro della nazionale armena ha pubblicato una lunga lettera indirizzata al presidente degli Stati Uniti Trump, a ...

Il buco dell'ozono al massimo della sua estensione (e cosa vuol dire)

Nell'anno in corso il buco dell'ozono ha raggiunto la sua massima estensione, sia dal punto di vista della profondità che da quello dell'ampiezza. La conferma arriva dagli scienziati di Copernicus ...

