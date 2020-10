Speranza sul nuovo Dpcm: “il virus è diffuso. Nessuna Regione è fuori dai rischi” (Di martedì 6 ottobre 2020) Speranza alla Camera sul nuovo Dpcm, “sbagliato dividersi sulle indicazioni della comunità scientifica per provare a contrastare il virus”. Da nove settimane c’è una tendenza di crescita del contagio, il Snn regge ma i dati non possono essere ignorati. Circa la proroga dello stato di emergenza e l’estensione dell’uso delle mascherine all’aperto il ministro Speranza, … L'articolo Speranza sul nuovo Dpcm: “il virus è diffuso. Nessuna Regione è fuori dai rischi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020)alla Camera sul, “sbagliato dividersi sulle indicazioni della comunità scientifica per provare a contrastare il”. Da nove settimane c’è una tendenza di crescita del contagio, il Snn regge ma i dati non possono essere ignorati. Circa la proroga dello stato di emergenza e l’estensione dell’uso delle mascherine all’aperto il ministro, … L'articolosul: “ildai rischi” proviene da www.meteoweek.com.

