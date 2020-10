Smalling: «Roma, che sollievo. Ho lottato per tornare» (Di martedì 6 ottobre 2020) Chris Smalling ha commentato il ritorno alla Roma: le dichiarazioni del nuovo difensore giallorosso al sito ufficiale Chris Smalling, difensore della Roma, ha commentato il ritorno in giallorosso. Le dichiarazioni del nuovo acquisto al sito ufficiale giallorosso. RITORNO – «È un grandissimo sollievo per me essere qui. Credo che tutti sapessero della mia voglia di tornare e il fatto che sia stata esaudita, anche se così vicino alla chiusura del mercato, è un grande sollievo. Ora posso godermi il fatto di essere tornato e di ricominciare con la squadra da domani». ACCOGLIENZA – «È stato veramente speciale, mi sono venuti i brividi. Ho sentito il loro amore appena ho messo piede in campo per la prima volta e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Chrisha commentato il ritorno alla: le dichiarazioni del nuovo difensore giallorosso al sito ufficiale Chris, difensore della, ha commentato il ritorno in giallorosso. Le dichiarazioni del nuovo acquisto al sito ufficiale giallorosso. RITORNO – «È un grandissimoper me essere qui. Credo che tutti sapessero della mia voglia die il fatto che sia stata esaudita, anche se così vicino alla chiusura del mercato, è un grande. Ora posso godermi il fatto di essere tornato e di ricominciare con la squadra da domani». ACCOGLIENZA – «È stato veramente speciale, mi sono venuti i brividi. Ho sentito il loro amore appena ho messo piede in campo per la prima volta e ...

OfficialASRoma : ???? I dettagli ?? - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Caso #Roma-#Smalling ???? l’affare sarebbe saltato perchè mancherebbe l’indice di liquidità, docum… - DiMarzio : Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma - infoitsport : News della giornata. Finalmente Smalling: l’inglese è atterrato a Ciampino. El Shaarawy-Roma, discorsi rinviati a g… - AntonioAltieri5 : RT @Andrea_DiCarlo: “Quando giochi fai il tifo per la tua squadra. Ma quando non puoi giocare tifi ancora più forte. Ovviamente avrei avuto… -