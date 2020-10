Signorini nei guai, Striscia la Notizia lo incastra: “Deve abbandonare la conduzione” (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel mirino di Striscia la Notizia, subito, alla prima puntata della nuova stagione andata in onda su Canale, ci finisce il Grande Fratello Vip. O meglio, Alfonso Signorini. La ragione? Il caso per cui è stato cacciato dalla casa Fausto Leali, ossia l’uso disinvolto e reiterato della parola neg***. Cosa è accaduto? Secondo Striscia, Signorini ha commessa la stessa gaffe: ha detto “neg***”, il tutto nel corso della puntata di lunedì 20 settembre, quella in cui fu espulso Leali. Il tg satirico di Canale 5, infatti, fa notare come nella “reprimenda contro il cantante”, quella con cui Signorini gli aveva comunicato che era fuori, il conduttore afferma quanto segue: (Continua...) “Oggi il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel mirino dila, subito, alla prima puntata della nuova stagione andata in onda su Canale, ci finisce il Grande Fratello Vip. O meglio, Alfonso. La ragione? Il caso per cui è stato cacciato dalla casa Fausto Leali, ossia l’uso disinvolto e reiterato della parola neg***. Cosa è accaduto? Secondoha commessa la stessa gaffe: ha detto “neg***”, il tutto nel corso della puntata di lunedì 20 settembre, quella in cui fu espulso Leali. Il tg satirico di Canale 5, infatti, fa notare come nella “reprimenda contro il cantante”, quella con cuigli aveva comunicato che era fuori, il conduttore afferma quanto segue: (Continua...) “Oggi il ...

J3an_Tonic : @_scansafatiche_ Guarda, menomale che esiste un mondo al di fuori della casa e che l’opinione pubblica non sarà cle… - Vany19787191 : Signorini, come mai non le hai fatto un cazziatone vero e proprio sulla mancanza di rispetto nei confronti di Massi… - chanvndIerbong : Vabbè raga palese Signorini e regia rischiano qualcosa perché non mi spiego questo amore nei confronti di Massimili… - emobinsung : comunque complimenti a signorini e tutti quanti per aver completamente ignorato la cattiveria e l’omofobia della co… - itsggloria : questo eccessivo e continuo proteggere di Signorini nei confronti di Adua vuol dire solo una cosa = FrancesKa con l… -

