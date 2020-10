Roberta Ragusa | minacce a Sara Calzolaio dopo la promessa di nozze di Antonio Logli

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) È arrivata in videoconferenza ladi matrimonio tra, noto alla cronacala condanna a 20 anni di carcere per l’omicidio e la distruzione del cadavere di(reati per cui si è da sempre professato innocente) e la compagnache in tutti questi anni non lo ha mai abbandonato e non ha mai titubato sulla sua innocenza. Da quando la notizia delletrae la, ai tempi baby sitter dei figli con la quale aveva intrapreso una relazione extra coniugale, è emersa, per lai social sono divenuti luoghi d’attacco e. Motivo, questo, che ha spinto oggi la ...