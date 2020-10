Piero Angela: “Serve l’esercito per far rispettare le distanze” (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo scienziato ha detto la sua sull’attuale situazione italiana In attesa del nuovo Dpcm e di nuove misure restrittive, che almeno per il momento non sembrano riguarderanno ristoranti e bar, c’è chi dice la sua sulla delicata situazione italiana. A farlo non è una persona qualunque ma Piero Angela, scienziato e punto di riferimento dei programmi di approfondimenti Rai. Angela si prepara alle nuove puntate di “Superquark” in onda su Rai Play. In occasione della presentazione del programma ha parlato del Covid e di come le persone si comportano. “Questi 'brevi racconti' hanno un tono scherzoso: il nostro impegno è dare alla scienza un aspetto più familiare, ma con la massima correttezza scientifica”.#PieroAngela#Superquark+, 10 puntate ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo scienziato ha detto la sua sull’attuale situazione italiana In attesa del nuovo Dpcm e di nuove misure restrittive, che almeno per il momento non sembrano riguarderanno ristoranti e bar, c’è chi dice la sua sulla delicata situazione italiana. A farlo non è una persona qualunque ma, scienziato e punto di riferimento dei programmi di approfondimenti Rai.si prepara alle nuove puntate di “Superquark” in onda su Rai Play. In occasione della presentazione del programma ha parlato del Covid e di come le persone si comportano. “Questi 'brevi racconti' hanno un tono scherzoso: il nostro impegno è dare alla scienza un aspetto più familiare, ma con la massima correttezza scientifica”.##Superquark+, 10 puntate ...

HuffPostItalia : Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - Corriere : Piero Angela e il Covid: «Serve l’esercito in strada per far rispettare le regole» - SuperQuarkRai : Nel 1965 quando Piero Angela riuscì a trovare la storia di un soldato di Napoleone vissuto fino a 100 anni e a inte… - ALisimberti : RT @ImolaOggi: Covid, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' (i cecchini sui tetti sono stati già proposti?) - MRC_uscITA : @DeerEwan Anche Piero Angela sostiene la scienza scemenza. Trump ha abilmente dimostrato ciò che le persone svegl… -