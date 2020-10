Ounas: “Rog mi ha detto di venire a Cagliari, non vedo l’ora di iniziare” (Di martedì 6 ottobre 2020) Adam Ounas giocherà al Cagliari per questa stagione, dopo essere stato ceduto dal Napoli in prestito. Sbarcato nel capoluogo sardo, ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore rossoblù. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione. Ho sentito Rog e mi ha detto di venire a Cagliari. Siamo amici da tre anni e proveremo a fare una bella stagione con tutto il gruppo. Sono pronto a mettermi a disposizione di Di Francesco. L'articolo Ounas: “Rog mi ha detto di venire a Cagliari, non vedo l’ora di iniziare” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Adamgiocherà alper questa stagione, dopo essere stato ceduto dal Napoli in prestito. Sbarcato nel capoluogo sardo, ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore rossoblù. Nonl’ora di iniziare questa nuova stagione. Ho sentito Rog e mi hadi. Siamo amici da tre anni e proveremo a fare una bella stagione con tutto il gruppo. Sono pronto a mettermi a disposizione di Di Francesco. L'articolo: “Rog mi hadi, nonl’ora di iniziare” ilNapolista.

