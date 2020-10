Nessun Jonathan Galindo deve impadronirsi delle emozioni dei nostri figli. Bisogna educare all’uso della rete (Di martedì 6 ottobre 2020) di Anna Maria Giannini* Sabato si sono celebrati i funerali del piccolo di 11 anni morto suicida a Napoli in circostanze non ancora chiarite, apparentemente legate alle insidie della rete. Si parla, nel fascicolo della Procura, di istigazione al suicidio e la denuncia è contro ignoti. Saranno i risultati delle indagini della autorità preposte a fare luce. Le considerazioni che si possono fare al momento si concentrano sulle dinamiche del web, sui problemi cui può andare incontro un bambino di quell’età a contatto virtuale con meccanismi pericolosissimi. All’età di 11 anni è ancora complesso separare in modo netto la realtà dalla fantasia e la suggestionabilità può essere molto elevata. Generalmente i bambini usano la fantasia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) di Anna Maria Giannini* Sabato si sono celebrati i funerali del piccolo di 11 anni morto suicida a Napoli in circostanze non ancora chiarite, apparentemente legate alle insidie. Si parla, nel fascicoloProcura, di istigazione al suicidio e la denuncia è contro ignoti. Saranno i risultatiindaginiautorità preposte a fare luce. Le considerazioni che si possono fare al momento si concentrano sulle dinamiche del web, sui problemi cui può andare incontro un bambino di quell’età a contatto virtuale con meccanismi pericolosissimi. All’età di 11 anni è ancora complesso separare in modo netto la realtà dalla fantasia e la suggestionabilità può essere molto elevata. Generalmente i bambini usano la fantasia ...

clikservernet : Nessun Jonathan Galindo deve impadronirsi delle emozioni dei nostri figli. Bisogna educare all’uso della rete - Noovyis : (Nessun Jonathan Galindo deve impadronirsi delle emozioni dei nostri figli. Bisogna educare all’uso della rete) Pl… - fioridipescoo : RT @Z1DI4N: Tw // Jonathan Galindo ? Uomo mascherato ? Idk Ragazzi vi invito a spargere la voce che questo uomo non esiste. Non tutti lo s… - luckyxone_ : RT @Z1DI4N: Tw // Jonathan Galindo ? Uomo mascherato ? Idk Ragazzi vi invito a spargere la voce che questo uomo non esiste. Non tutti lo s… - trohdude : RT @Z1DI4N: Tw // Jonathan Galindo ? Uomo mascherato ? Idk Ragazzi vi invito a spargere la voce che questo uomo non esiste. Non tutti lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun Jonathan Nessun Jonathan Galindo deve impadronirsi delle emozioni dei nostri figli Il Fatto Quotidiano Caicedo trionfa sull’Etna. Crollano Thomas e Yates: Nibali e Fuglsang i favoriti

Jonathan Caicedo ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia con arrivo sull’Etna. Il corridore ecuadoriano della Ef Pro Cycling si aggiudica una frazione segnata dal crollo dei grandi favoriti Geraint ...

Giro d’Italia: Caicedo trionfa sull’Etna, Joao Almeida in rosa. Giornata nera per Thomas e Yates

L'ecuadoriano indovina lo scatto vincente a 4 chilometri dall'arrivo, ma la maglia rosa gli sfugge per un soffio: la indossa Joao Almeida. Frazione ...

Jonathan Caicedo ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia con arrivo sull’Etna. Il corridore ecuadoriano della Ef Pro Cycling si aggiudica una frazione segnata dal crollo dei grandi favoriti Geraint ...L'ecuadoriano indovina lo scatto vincente a 4 chilometri dall'arrivo, ma la maglia rosa gli sfugge per un soffio: la indossa Joao Almeida. Frazione ...