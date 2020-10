Napoli, ancora un positivo al Coronavirus: è Rrahmani (Di martedì 6 ottobre 2020) ancora un calciatore positivo del Napoli. Si tratta di Amir Rrahmani, arrivato in estate dal Verona, che si unisce a Zielinski ed Elmas. Il Napoli aveva appena emesso una nota su Twitter: «Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19». Napoli, ancora un positivo al Coronavirus: è Rrahmani ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020)un calciatoredel. Si tratta di Amir, arrivato in estate dal Verona, che si unisce a Zielinski ed Elmas. Ilaveva appena emesso una nota su Twitter: «Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19».unal: èITA Sport Press.

capuanogio : Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (… - DiMarzio : #Napoli, l'esito dei tamponi effettuati ieri. Due sono ancora da processare - sscnapoli : ?? | Ancora una volta #Decò è Sponsor Istituzionale della SSC Napoli. Si rinnova la collaborazione tra le due societ… - Marco_viscomi : RT @capuanogio: Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (@napolista) dice… - FcInterNewsit : Napoli, negativi i tamponi processati ieri. Due sono ancora in elaborazione -