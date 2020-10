La lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci al GF VIP 5

(Di martedì 6 ottobre 2020) Continuano a dire che i panni sporchi si lavano in casa, che sono molto riservati eppureè nella casa del Grande Fratello VIP 5, ben sapendo che fuori si parla e stra parla di lei, eper la seconda volta è protagonista del programma. Nella puntata del 5 ottobre 2020 infatti è stata letta unachele ha scritto ( laha ridacchiato con i suoi compagni dicendo che quella non è farina del suo sacco, che è stato sicuramente aiutato nello scrivere la).che serve, a quanto pare, a rassicurare, dopo che precedentemente, erano stati mostrati alcuni stralci dell‘intervista fatta da Selvaggia Lucarelli a ...

GrandeFratello : Flavio Briatore ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci: è arrivato il momento di affrontare un conflitto m… - LaStampa : Nella puntata della confessione dell’attrice siciliana, spazio anche alla lettera di Flavio Briatore e alla mancata… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, lettera - Notiziedi_it : La Lettera di Flavio Briatore all’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset - Notiziedi_it : La Lettera di Flavio Briatore all’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : lettera Flavio

Con me non hai vissuto una favola, non è quel tipo di storia e lo chiarisco per chi mi ama». La lettera di Flavio Briatore all’ex moglie Chiuso il capitolo, tocca a Elisabetta Gregoraci. O meglio, a ...Ma la showgirl ha tirato un po’ il freno a mano dopo le forti dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dall’ex marito Flavio Briatore. Stasera, l’imprenditore ritratta in parte mandando una lunga ...