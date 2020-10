Inter, con quale spirito restano Nainggolan, Brozovic ed Eriksen? (Di martedì 6 ottobre 2020) Le mancate cessioni di Nainggolan, Brozovic ed Eriksen potrebbero creare qualche problema all’Inter nel corso della stagione. L’Inter in questa sessione di mercato ha centrato l’obiettivo di allungare la propria rosa ma restano comunque alcuni nodi da sciogliere, come riferisce Gazzetta dello Sport. In particolare, Antonio Conte si trova a centrocampo con tre giocatori che sembravano destinati a partire. La cessione di Radja Nainggolan al Cagliari è fallita negli ultimi minuti della sessione, Marcelo Brozovic è stato corteggiato a lungo da Bayern Monaco e PSG mentre è notizia di ieri che l’Hertha Berlino aveva contattato la dirigenza nerazzurra per Chirstian Eriksen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Le mancate cessioni diedpotrebbero creare qualche problema all’nel corso della stagione. L’in questa sessione di mercato ha centrato l’obiettivo di allungare la propria rosa macomunque alcuni nodi da sciogliere, come riferisce Gazzetta dello Sport. In particolare, Antonio Conte si trova a centrocampo con tre giocatori che sembravano destinati a partire. La cessione di Radjaal Cagliari è fallita negli ultimi minuti della sessione, Marceloè stato corteggiato a lungo da Bayern Monaco e PSG mentre è notizia di ieri che l’Hertha Berlino aveva contattato la dirigenza nerazzurra per Chirstian. Leggi su Calcionews24.com

Colonnese: “Inter, con la Lazio due punti persi. Eriksen? Conte non vuole togliere certezze alla squadra”

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva all’indomani del pareggio rimediato dai nerazzurri all’Olimpico contro la Lazio. Ecco le sue parole: “ Ier ...

