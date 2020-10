Immigrazione, Di Maio cede vergognosamente al ricatto del Pd e rinnega tutto quel che diceva (Di martedì 6 ottobre 2020) Alla fine i grillini sull’Immigrazione si sono arresi al ricatto di Pd. E senza alcun pudore hanno mandato in soffitta con il consenso di Conte i decreti sicurezza che avevano votato quando andavano a braccetto con Matteo Salvini. Pur di restare attaccati alla poltrona si sono piegati ai diktat di Zingaretti contraddicendo la linea che avevano sposato durante il gialloverde. Un voltafaccia vergognoso. Immigrazione, quando Di Maio difendeva i decreti sicurezza Per rendersene conto basta ricordare quello che diceva Luigi Di Maio: «Questo testo è costituzionale, ha ricevuto addirittura apprezzamenti dall’Unione europea. E vorrei ricordare che tutto quello che è stato votato dai nostri iscritti nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Alla fine i grillini sull’si sono arresi aldi Pd. E senza alcun pudore hanno mandato in soffitta con il consenso di Conte i decreti sicurezza che avevano votato quando andavano a braccetto con Matteo Salvini. Pur di restare attaccati alla poltrona si sono piegati ai diktat di Zingaretti contraddicendo la linea che avevano sposato durante il gialloverde. Un voltafaccia vergognoso., quando Didifendeva i decreti sicurezza Per rendersene conto basta ricordarelo cheLuigi Di: «Questo testo è costituzionale, ha ricevuto addirittura apprezzamenti dall’Unione europea. E vorrei ricordare chelo che è stato votato dai nostri iscritti nel ...

alexgreenday2 : @SilviaRoggiani @pdnetwork @PdMilano Ormai twittate all'unisono, esattamente come i grillini. Una serie di buzzword… - DamianoLiguori : RT @MinistroEconom1: Di Maio tranquillizza coloro i quali sono preoccupati per la riforma del reddito di cittadinanza: saremo irremovibili… - marilina1nargi : @martinoloiacono Si è già visto Di Maio dal balcone esultare per aver sconfitto l'immigrazione clandestina ???? - Max87903648 : RT @Annalis04484378: #QuartaRepubblica Immigrazione, il governo cambia i decreti Salvini. Siamo al ridicolo!!Questi decreti furono firmati… - Annalis04484378 : #QuartaRepubblica Immigrazione, il governo cambia i decreti Salvini. Siamo al ridicolo!!Questi decreti furono firma… -

