Il Paradiso delle Signore | oggi 6 ottobre | Flavia torna in soccorso di Ludovica

Leggi su solodonna

(Di martedì 6 ottobre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata diarrivata a Milano per il matrimonio di sua figlia viene informata dadel ritorno di Nicoletta. La Brancia si reca così a casa di Silvia e la minaccia di tenere lontana sua figlia da Riccardo. Il Guarnieri che perdona Cosimo intanto riceva la notizia di Umberto che tornerà in Italia in compagnia di Adelaide. Gabriella svela a RobertaArticolo completo: dal blog SoloDonna